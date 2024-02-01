Військовий експерт Петро Черник прокоментував цю подію 24 Каналу. Як відомо, операція стала можливою завдяки підтримці Мінцифри й платформи United24.

До вашої уваги Ракети "Москіт" і десятки моряків: що могло бути на борту знищеного ракетоносія "Івановєц"

"Прекрасно, що кожна одиниця техніки, особливо чорноморського флоту, гине. Немає другорядних цілей – усі важливі", – зазначив Черник.

Якщо катер пішов під воду, то однозначно пішов і екіпаж. До слова, особовий склад такого судна налічує близько 40 моряків. Наразі пошуково-рятувальна операція не дала результатів.

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У Військово-морських силах України повідомили, що чорноморський флот має всього три такі судна, тому втрата "Івановца" доволі суттєва для Росії.

Ба більше, на борту затонулого катера могли бути протикорабельні ракети "Москіт" із дальністю до 130 кілометрів. Ідеться про чотири одиниці.

Зверніть увагу! За даними української розвідки, вартість "Івановца" становить орієнтовно 60–70 мільйонів доларів.

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