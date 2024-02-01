Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук розповів про 15 пошкоджених у Чорному морі одиниць флоту окупантів. за його словами, хоч не завжди вдається відправити їх на дно, але й такі втрати є досить суттєвими.
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Іноді кораблі ремонтують
Плетенчук підкреслив, що серед пошкоджених одиниць є різні. Періодично окупанти відновлюють їх. Багато одиниць вже пройшли ремонт.
За його словами, їм є що ремонтувати. Речник ВМС зазначив, що іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону", а іноді вони їх одразу тягнуть у Новоросійськ, наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди дістався, а "Ніколай Муру", який мав допомагати іншому кораблю, сам потребував буксира.
Звісно, вони вимушені відновлювати ці одиниці, бо корабельно-катерний склад – це найбільш коштовні одиниці озброєння в будь-якій армії світу,
– зауважив Плетенчук.
За словами речника, росіяни навіть можуть щось підняти, відремонтувати, перефарбувати, переназвати корабель, загнати туди нову команду і знову його випустити в море.
Росія програє битву за Чорне море
- Україна відновлює морську торгівлю, обходячи російську блокаду, а також зміцнює свої позиції в Чорному морі. У цьому впевнені, зокрема, міжнародні аналітики. 19 вересня спостерігали за відправленням Resilient Africa з одеського порту. Це було перше судно, яке використало новий морський коридор України, створений після зриву зернової угоди за посередництва ООН.
- Рішення Росії щодо блокади було актом економічної війни. Тому й Києв таємно почав розробляти власний альтернативний маршрут. Було обрано наймілководніші ділянки, безпечні від російських підводних човнів.
- Всього Росія атакувала майже 200 об'єктів портової інфраструктури з моменту виходу із зернової угоди в липні 2023 року. Ворожі війська вбили п'ятьох портових працівників, постраждало 23 особи.
- Однак у 2024 року із портів Одеси знову курсують кораблі. Загалом нашим Силам оборони вдалось знищити щонайменше 22 з 80 бойових кораблів російського Чорноморського флоту та пошкодити ще 13. Ці цифри були б ще більшими, якби Росія не підняла кілька затонулих суден.