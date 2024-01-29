19 вересня військові та цивільні морські офіцери зібралися в секретному контрольному центрі, щоб спостерігати за відправленням Resilient Africa з одеського порту. Це було перше судно, яке використало новий морський коридор України, створений після зриву зернової угоди за посередництва ООН.

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Росія погрожувала відкрити вогонь по суднах, що використовують коридор, але минулось без неприємних інцидентів. Корабель тримався українського узбережжя, перш ніж увійти в територіальні води Румунії, Болгарії й продовжити свій шлях через Босфор до кінцевого пункту призначення в Хайфі.

Стратегічно необхідний коридор

Аналітики із The Economist пишуть, що такий коридор для України є стратегічно необхідним, попри те що Росія грозила в будь-який момент відкрити по ньому вогонь. Власне, до повномасштабної війни 60% торгівлі нашої держави здійснювалося через глибоководні порти, які віками використовували для виходу на ринки Африки та Близького Сходу.

Рішення Росії щодо блокади було актом економічної війни. Тому й Києв таємно почав розробляти власний альтернативний маршрут. Було обрано наймілководніші ділянки, безпечні від російських підводних човнів. Стратегія полягала також в тому, аби пливти близько до узбережжя, щоб бути під захистом берегової артилерії.

Ми вірили, що це спрацює, але йшлося про переконання інших,

– каже Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України.

Перші судна пливли собі у збиток, але впевненість призвела до зниження вартості страхування суден, які використовують маршрут, на три чверті, а згодом – і до повернення прибутків. Майже 500 кораблів слідували за Resilient Africa в Одесу та з неї.

Зверніть увагу! За даними станом на грудень 2023 року, з Одещини експортували 6,3 мільйона тонн товарів. Три порти регіону: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", – майже повернулися до довоєнних об'ємів торгівлі.

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Наші дні: з Одеси вирушають кораблі

Кінець січня 2024 року. Чотирнадцять кораблів завантажувалися в доках, розповідають журналісти. Ще одинадцять чекали на горизонті своєї черги на інспекцію прикордонниками, які пересувалися на швидкісних човнах.

Прикордонна служба тепер не тільки перевіряє товари на борту, але й шукає російські диверсійні групи, які становлять неабияку загрозу. Водночас важливо, що весь рух в регіоні підпорядкований єдиному морському командуванню.

Ми зв'язуємо торговців з аварійними службами, екологічними службами, розповідаємо про погодні звіти, ракетні атаки та повітряні тривоги,

– каже Юрій Литвин, гендиректор "Адміністрація морських портів України".

На суші робота залишається такою ж, як завжди: делікатною, вимогливою, небезпечною. Докери припиняють роботу тільки під час повітряних тривог, які можуть тривати кілька годин. Вони додають близько 30% до часу завантаження, каже Павільіаніті-Карпов Денис Вячеславович, заступник начальника Одеського морського порту.

Важливо! Всього Росія атакувала майже 200 об'єктів портової інфраструктури з моменту виходу зі зернової угоди в липні 2023 року. Ворожі війська вбили п'ятьох портових працівників, постраждало 23 особи.

Багато зусиль, які того вартували

Україні довелося зробити чимало, щоб створити власний коридор, подолавши домінування Росії в Чорному морі. За словами Дмитра Плетенчука, речника ВМС, неймовірний успіх прийшов у три кроки.

Перший. На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, Україна запобігла десантній операції ворога. Було зупинено спробу оточення Одеси зі заходу на відстані у 100 кілометрів, а саме – у Вознесенську.

На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, Україна запобігла десантній операції ворога. Було зупинено спробу оточення Одеси зі заходу на відстані у 100 кілометрів, а саме – у Вознесенську. Другий. Україна змогла створити 100-мильну буферну зону в північно-західній частині Чорного моря після знищення російського флагмана "Москва" та повернути контроль над стратегічним островом Зміїний.

Україна змогла створити 100-мильну буферну зону в північно-західній частині Чорного моря після знищення російського флагмана "Москва" та повернути контроль над стратегічним островом Зміїний. Третій. Російські військові кораблі відтіснили з північно-західної, центральної та навіть південно-західної частин Чорного моря. Україна полювала за допомогою ракет на російські судна та успішно знищувала їх.

Тепер навіть східне узбережжя Криму не вважається безпечним, а найбоєздатніші кораблі Росії ховаються в Новоросійську, за 600 кілометрів від півострова,

– констатують аналітики

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Загалом нашим Силам оборони вдалось знищити щонайменше 22 з 80 бойових кораблів російського Чорноморського флоту та пошкодити ще 13. Ці цифри були б ще більшими, якби Росія не підняла кілька затонулих суден.

Водночас Плетенчук додає, що це лише питання часу – коли ми знищимо весь Чорноморський флот ворожої держави.