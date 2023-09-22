Ба більше, українські порти очікують ще 3 судна, які після завантаження експортуватимуть зерно та залізну руду до Китаю, Єгипту та Іспанії. Деталі роботи зернового коридору розкрив міністр інфраструктури.

До теми Шмигаль розповів, як урегулюють питання імпорту українського зерна

Зерновий коридор працює попри російську блокаду

З українських портів протягом останніх днів вийшло вже 2 судна з українським зерном. Як повідомив Кубраков, уранці 22 вересня з порту "Чорноморськ" вийшло судно "AROYAT" під прапором Палау. На борту – 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту. Екіпаж судна складається з громадян Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії й Албанії.

Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії,

– повідомив Кубраков.

Напередодні, 19 вересня, з порту Чорноморськ вийшло судно "RESILIENT AFRICA" з 3 тисячами тонн пшениці. Воно тримає курс у напрямку Босфору.

В Україну прямують ще 3 судна

Кубраков повідомив, що в Україну рухаються ще 3 судна під завантаження експортною продукцією. За його словами, їх планують завантажити понад 127 тоннами українськими агропродуктами та залізною рудою. Після цього судна відпливуть у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

"Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ", – наголосив міністр.

Разом з тим, керівник Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн вважає, що найближчими тижнями з українських портів зможе виходити все більше суден із зерном.

"Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, фактори, які змусили Росію вважати, що вона отримає вигоду від виходу з Чорноморської зернової ініціативи, зміняться", – заявив О'Браєн.

Румунія може заборонити імпорт зерна з України

Прем'єр-міністр Румунії заявив, що чекає від України на пропозиції щодо ліцензування українського зерна. Наразі агропродукція з нашої країни до Румунії не експортується.

Він наголосив, що між ним та Денисом Шмигалем існувала "джентльменська угода" й на жодній митниці не було запиту на експорт зерна з України до Румунії. Втім, Єврокомісія попросила запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС, тому в Румунії очікують на пропозиції. Якщо ж будуть запити на експорт, то Чолаку попросить міністра сільського господарства і міністра економіки "зробити спільний наказ про те, що на період 30 днів, поки все не буде з'ясовано, обмеження буде продовжено".