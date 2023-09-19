Заборона на імпорт зерна

Український уряд оголосив про позов до СОТ, відносно неправомірних дій з боку Словаччини, Угорщини та Польщі. Однак питання заборони імпорту можна вирішити і через компроміс.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.

Шмигаль вважає, що завдяки контролю, ситуацію буде вирішено. Адже уряд уже готує постанову, де зазначається, що усі українські товари, які йдуть на експорт до 5 країн-сусідок, проходитимуть спеціальну експертизу і отримуватимуть дозвіл від Міністерства економіки України.

Прем'єр-міністр також наголосив на тому, що формальний запит про порушення угод СОТ уже надіслано Польщі, Словаччині та Угорщині. Україна сподівається на компромісне урегулювання ситуації.