Нова надбавка для військових
Бійці термінової служби отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Також вони можуть перевестися в категорію мобілізованих.
Читайте також Пенсія військових: які бувають виплати та від чого залежать
До слова, чоловіки, які раніше не служили у ЗСУ чи інших військових формуваннях та правоохоронних органах, після мобілізації направлятимуться на курс базової військової підготовки та підготовку з військово-облікової спеціальності. У зв'язку з цим, командири не допускатимуть залучення до участі в бойових діях призовників, які не пройшли курс базової підготовки.
На які пільги можуть розраховувати ветерани війни
Для ветеранів війни від України передбачені цілі списки пільг. Зокрема для учасників бойових дій (УБД) призначено безліч знижок та процедур без черги.
Службовці отримують такі пільги:
- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- безоплатне зубопротезування (першочергово);
- 75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
- безкоштовний проїзд;
- користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;
- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
- першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
- позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
- переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- виплата до 5 травня.