Нова надбавка для військових

Бійці термінової служби отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Також вони можуть перевестися в категорію мобілізованих.

Читайте також Пенсія військових: які бувають виплати та від чого залежать

Зверніть увагу! Виплати призначать згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України з окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії військового стану".

До слова, чоловіки, які раніше не служили у ЗСУ чи інших військових формуваннях та правоохоронних органах, після мобілізації направлятимуться на курс базової військової підготовки та підготовку з військово-облікової спеціальності. У зв'язку з цим, командири не допускатимуть залучення до участі в бойових діях призовників, які не пройшли курс базової підготовки.

На які пільги можуть розраховувати ветерани війни

Для ветеранів війни від України передбачені цілі списки пільг. Зокрема для учасників бойових дій (УБД) призначено безліч знижок та процедур без черги.

Нагадаємо! Такі пільги назначаються згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993".

Службовці отримують такі пільги: