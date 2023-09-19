Новая надбавка для военных

Бойцы срочной службы будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен. Также они могут перевестись в категорию мобилизованных.

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Обратите внимание! Выплаты назначат по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

К слову, мужчины, ранее не служившие в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, после мобилизации будут направляться на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности. В связи с этим командиры не будут допускать привлечения к участию в боевых действиях призывников, не прошедших курс базовой подготовки.

На какие льготы могут рассчитывать ветераны войны

Для ветеранов войны от Украины предусмотрены целые списки льгот. В частности, для участников боевых действий (УБД) предназначено множество скидок и процедур без очереди.

Напомним! Такие льготы назначаются по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993".

Чиновники получают следующие льготы: