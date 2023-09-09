Пенсия за выслугу лет

Такой вид пенсии исчисляется индивидуально в процентах от денежного довольствия. Также учитывают:

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оклад по должности;

воинское звание;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты: надбавки, доплаты, повышения, премии.

При определении суммы будущих выплат соблюдают следующие правила:

лицам, имеющим выслугу 20 лет и более – 50% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет;

уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья – 55% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет;

лицам, которые увольняются со службы в связи с реформированием ВСУ – 50% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет, но не более 65%;

лицам, имеющим страховой стаж 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба – 50% + 1% за каждый год стажа более 25 лет.

Напомним! Для военных, служивших в АТО\ООС и войне против России, насчитывают три месяца службы вместо одного.

Максимальная пенсия не должна быть больше 70% денежного довольствия. Однако бывшие военные, которые во время службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получают 100% своей зарплаты.

Минимальный размер такой пенсии – 2 093 гривны (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).

Какие выплаты служащие получают по инвалидности

Этот вид пенсии начисляется для лиц, приобретших инвалидность во время службы. Их размер зависит от группы:

I группа – 100% заработка;

II группы – 80%;

III группы – 60%.

Пенсия по потере кормильца

В случае, если семья потеряла своего кормильца во время прохождения службы, она имеет право получать выплаты в размере 70% от его денежного довольствия. Право на выплаты имеют:

родители;

жена (супруг);

нетрудоспособный член семьи (ребенок), если он в семье один.

Обратите внимание! Если военный умер в результате несчастного случая, а не в ходе службы, сумма сокращается до 30% от его денежного довольствия.

В случае наличия двух и более нетрудоспособных членов семьи каждый из них получит пенсию в 50% зарплаты погибшего.

Минимальный размер такой пенсии – 4 186 гривен (два прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).