Для чего нужна идентификация
Чтобы продолжить пенсию, украинцы должны проходить ежегодную идентификацию. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн непосредственно в “Ощадбанке”.
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Правительство продлило срок физической идентификации до конца января 2024 года. ВПЛ могут вообще не проходить эту процедуру. Поскольку переселенцев проверяют на право выплат каждые 6 месяцев.
- Физическая идентификация
Для прохождения этой процедуры нужно посетить ближайшее отделение "Ощадбанка". Какие документы нужно иметь при себе:
- паспорт или другой документ для удостоверения личности;
- основная платежная карточка или электронное пенсионное удостоверение.
При прохождении идентификации лицу придется совершить платежную операцию, где нужно ввести PIN-код.
- Удаленная идентификация
- через видеоконференцию;
- в личном кабинете на сайте ПФУ при подтверждении через "Дия. Подпись";