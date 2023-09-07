Для чего нужна идентификация

Чтобы продолжить пенсию, украинцы должны проходить ежегодную идентификацию. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн непосредственно в “Ощадбанке”.

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Правительство продлило срок физической идентификации до конца января 2024 года. ВПЛ могут вообще не проходить эту процедуру. Поскольку переселенцев проверяют на право выплат каждые 6 месяцев.

  • Физическая идентификация

Для прохождения этой процедуры нужно посетить ближайшее отделение "Ощадбанка". Какие документы нужно иметь при себе:

  • паспорт или другой документ для удостоверения личности;
  • основная платежная карточка или электронное пенсионное удостоверение.

При прохождении идентификации лицу придется совершить платежную операцию, где нужно ввести PIN-код.

  • Удаленная идентификация
После начала полномасштабного вторжения правительство ввело возможность проходить эту процедуру на расстоянии. Способы дистанционного прохождения идентификации: