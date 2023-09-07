Для чего нужна идентификация Чтобы продолжить пенсию, украинцы должны проходить ежегодную идентификацию. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн непосредственно в “Ощадбанке”. Читайте также Военные пенсии: какие выплаты получают украинцы с инвалидностью Правительство продлило срок физической идентификации до конца января 2024 года. ВПЛ могут вообще не проходить эту процедуру. Поскольку переселенцев проверяют на право выплат каждые 6 месяцев.

Заметьте! ВПО, состоящие на учете до 24 февраля 2022 года, получили возможность пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2023 года.

Физическая идентификация

Для прохождения этой процедуры нужно посетить ближайшее отделение "Ощадбанка". Какие документы нужно иметь при себе:

паспорт или другой документ для удостоверения личности;

основная платежная карточка или электронное пенсионное удостоверение.

При прохождении идентификации лицу придется совершить платежную операцию, где нужно ввести PIN-код.

Удаленная идентификация

После начала полномасштабного вторжения правительство ввело возможность проходить эту процедуру на расстоянии. Способы дистанционного прохождения идентификации:

через видеоконференцию;

в личном кабинете на сайте ПФУ при подтверждении через "Дия. Подпись";

Обратите внимание! Если лицо находится за границей, гражданин имеет право пройти идентификацию в консульском учреждении.