Какие выплаты получают украинцы с инвалидностью

Если гражданин Украины получил определенное увечье, он имеет право на выплаты по инвалидности. Определяет возможность предоставления денежной помощи – орган медико-социальной экспертизы. Эта же комиссия назначает группу и уведомляет человека о необходимости повторной экспертизы.

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Военнослужащие имеют право на назначение инвалидности в следующие сроки:

  • не позднее чем через 3 месяца после увольнения со службы;
  • в период пока лицо проходит службу;
  • через 3 месяца после окончания службы, если инвалидность была приобретена в период службы.

Размер пенсии по инвалидности в Украине

Сумма выплат зависит от пенсии по возрасту, специальности пострадавшего и срока приобретения увечья до 60 лет. Сколько получают лица с инвалидностью:

  • I группа получает 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа – 90%;
  • III группа – 50%.

Граждане Украины, получившие инвалидность в результате военной службы получают такую сумму средств:

  • I группа имеет 100% от пенсии, назначенной по возрасту;
  • II группа – 80%;
  • III группа – 60%.