Які виплати отримують українці з інвалідністю

Якщо громадянин України отримав певне каліцтво він має право на виплати по інвалідності. Визначає можливість надання грошової допомоги орган медико-соціальної експертизи. Ця ж комісія призначає групу та повідомляє особу про необхідність повторної експертизи.

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Військовослужбовці мають право на призначення інвалідності у такі терміни:

не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення зі служби;

у період поки особа проходить службу;

через 3 місяці після закінчення служби, якщо інвалідність була набута у період служби.

Розмір пенсії по інвалідності в Україні

Сума виплат залежить від пенсії за віком, спеціальності постраждалого, та терміну набуття каліцтва до 60 років. Скільки отримують особи з інвалідністю:

I група отримує 100% від пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%.

Громадяни України, що отримали інвалідність внаслідок військової служби отримують таку суму коштів:

I група має 100% від пенсії призначеної за віком;

II група – 80%;

III група – 60%.

Зауважте! Держава визначила мінімум, який мають отримувати військові внаслідок набуття інвалідності. Для I групи це – 13 604,5 гривні, II групи – 10 988,25 гривні, III групи – 7 534,8 гривні.