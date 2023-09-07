Як зміниться курс валют з 11 вересня

Наступного тижня очікується достатньо новин, які можуть вплинути на валютний ринок. Зокрема 14 вересня регулятор може ухвалити рішення про подальше зниження облікової ставки на 1 – 2 відсоткові пункти, що “потягне” за собою зміни ставок депозитних сертифікатів НБУ, це, своєю чергою, вплине на зниження ставок за депозитами та дохідності за ОВДП.

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У розмові з 24 Каналом, банкір Тарас Лєсовий розповів, що попередні нововведення НБУ (збільшення ліміту для продажу комбанками валюти населенню до 50 тисяч гривень та збільшення ліміту до 200 тисяч гривень на придбання громадянами безготівкової валюти) виявилися дуже ефективними та заспокоїли ринок.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна сказати, що курсовий пік пройдено: готівковий курс долара відбився від стелі в 38,50 гривень і наразі коливається в межах 37,5 – 38 гривень за долар. На наступному тижні, якщо не виникне якихось непередбачуваних, форс-мажорних обставин курсовий коридор буде на рівні 37,5 – 38,5 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро. Очікується, що поточні коливання не перевищать 0,5 гривні, а спред скоротиться до 0,3 гривні.

Лєсовий наголошує, що останні два тижні на валютному ринку були неспокійними з таких причин:

різко скоротилася кількість “відчинених” обмінних пунктів, які в структурі готівкових валютних операцій займають до 40 – 50% готівкового ринку;

курсовий стрибок, який перевершив всі можливі прогнози: подекуди готівковий курс додав до 1,5 – 2 гривень;

регулятор вжив низку “стабілізуючих” заходів, аби збалансувати попит і пропозицію.

Можна говорити про те, що після “звільненого” валютного курсу протягом 2 – 3 тижнів курсова ситуація стабілізується: курс може повернутися до коридору 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро.

– прогнозує банкір.

Таким чином, зараз відсутні приводи до поширення панічних настроїв: ситуація, що склалася, є реакцією на ситуативні зміни. І про курсовий серпневий сплеск ринок скоро “забуде”.

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