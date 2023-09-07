Ситуація з зарплатами в Україні
Попри значне підвищення зарплат, ситуація з оплатою праці у приватному секторі досі залишається складною. Попит на робочу силу зростає, однак, кваліфікованих спеціалістів не вистачає.
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Здавалося б, ситуація, де на ринку є нестача професіоналів, мала б підвищити оплату працю за їхню роботу. Проте через загальну невизначеність, оплата корелюється відповідно до інших обставин.
У інституту економічних досліджень та політичних консультацій провели опитування та виявили, як у першій половині 2023 року підприємці вплинули на зарплати своїх робітників:
- 59% – не змінили розмір виплат;
- 34% – збільшили виплати в середньому на 12%.
Інші – не визначилися і сумніваються чи потрібно зараз підвищувати заробітні плати. Також, серед усіх опитаних, усього 14% підприємців планують збільшувати зарплати у другій половині 2023 року.
Що відбувається на ринку праці
НБУ наголошують, що цьогоріч зросла потреба у сезонних спеціалістах. Найбільше потрібні працівники у аграрному, торгівельному секторах та у сфері вантажних перевезень.
Кількість вакансій надалі зростала, що лише частково пов'язано із сезонністю. Водночас кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.
– повідомляють у НБУ
Згідно з опитуванням, зараз на ринку найбільша потреба саме у кваліфікованих працівниках – 38% вакансій не закриті.
З початку повномасштабного вторгнення реальні зарплати українців зросли. У червні 2022 року розмір виплат становив – 13 957,63 гривні, у тому ж місяці 2023 року – 16 012,38 гривні.