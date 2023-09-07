Для чого потрібна ідентифікація

Щоб продовжити отримувати пенсію, українці мають проходити щорічну ідентифікацію. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн безпосередньо в “Ощадбанку”.

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Уряд продовжив термін фізичної ідентифікації до кінця січня 2024 року. ВПО можуть взагалі не проходити цю процедуру. Оскільки переселенців перевіряють на право виплат кожні 6 місяців.

  • Фізична ідентифікація

Для проходження цієї процедури потрібно завітати у найближче відділення “Ощадбанку”. Які документи потрібно мати при собі:

  • паспорт або інший документ для засвідчення особи;
  • основна платіжна картка чи електроне пенсійне посвідчення.

При проходженні ідентифікації, особі доведеться здійснити платіжну операцію, де потрібно ввести PIN-код.

  • Дистанційна ідентифікація
Після початку повномасштабного вторгнення, уряд ввів можливість проходити цю процедуру на відстані. Способи дистанційного проходження ідентифікації: