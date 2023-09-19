Запрет на импорт зерна
Украинское правительство объявило об иске в ВТО относительно неправомерных действий со стороны Словакии, Венгрии и Польши. Однако, вопрос запрета импорта можно решить и через компромисс.
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Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.
Шмыгаль считает, что благодаря контролю ситуация будет решена. Ведь правительство уже готовит постановление, где говорится, что все украинские товары, которые идут на экспорт в пять стран-соседок, будут проходить специальную экспертизу и получать разрешение от Министерства экономики Украины.
Премьер-министр также отметил, что формальный запрос о нарушении соглашений ВТО уже послан Польше, Словакии и Венгрии. Украина надеется на компромиссное урегулирование ситуации.
Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран.
– отмечает Шмыгаль
Почему ввели эмбарго на украинское зерно
Еще в апреле 2023 года Польша решила ввести запрет на украинское зерно. Такое решение было поддержано и другими странами. В общем, от украинского сырья отказались:
- Болгария.
- Польша.
- Словакия.
- Венгрия.
- Румыния.
Еврокомиссия также разрешила этим государствам ввести эмбарго на украинское зерно, речь идет о: подсолнечнике, рапсе, пшенице и кукурузе. Первоначально целью этого запрета была поддержка местных фермеров. Впоследствии ЕС согласовал конечный срок ограничений – 15 сентября.
Это решение не понравилось правительству Венгрии, Словакии и Польши. Они объявили о продолжении действия эмбарго. В ответ, 19 сентября Украина подала заявление в ВТО. ЕС пока не комментирует развитие событий.