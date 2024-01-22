Це зумовлено створенням експортного маршруту морських перевезень, зазначили в розвідці Британії. Там проаналізували, як саме Україні вдалося відновити судноплавство в Чорному морі.

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Як Україна відновила судноплавство

У розвідці Британії зазначили, що експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках зернової угоди за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

Припустили, що майже напевно це сталося завдяки повторному відкриттю основних чорноморських портів України та створенню одностороннього експортного каналу судноплавства.

Україна досягла цього, оскільки значною мірою перешкодила Чорноморському флоту Росії діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та безпілотні надводні кораблі,

– підкреслили в Британії.

Додали, що довіра ринку підтримується зниженням страхових премій за посередництва Великої Британії у межах пакета страхування Unity Facility. Окрім того, – оголошенням про те, що Туреччина, Румунія й Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для експортних доходів України.

Експорт вийшов на потужності як до повномасштабної війни