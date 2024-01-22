Это обусловлено созданием экспортного маршрута морских перевозок, отметили в разведке Британии. Там проанализировали, как именно Украине удалось восстановить судоходство в Черном море.

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Как Украина возобновила судоходство

В разведке Британии отметили, что экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках зернового соглашения при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

Предположили, что почти наверняка это произошло благодаря повторному открытию основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего экспортного канала судоходства.

Украина достигла этого, поскольку в значительной степени помешала Черноморскому флоту России действовать в западной части Черного моря, где ему угрожают украинские ракеты и беспилотные надводные корабли,

– подчеркнули в Британии.

Добавили, что доверие рынка поддерживается снижением страховых премий при посредничестве Великобритании в рамках пакета страхования Unity Facility. Кроме того, объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины.

Экспорт вышел на мощности как до полномасштабной войны