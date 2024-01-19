Поэтому оккупанты пытаются препятствовать полноценной работе коридора, однако им это фактически не удается. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, объяснив, что из-за усовершенствованных систем ПВО россияне реже прибегают к атакам.

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Как работает зерновой коридор

Ранее российские оккупанты применяли авиацию и сбрасывали мины для того, чтобы воспрепятствовать работе зернового коридора. Его полноценное функционирование до сих пор не дает россиянам покоя.

Врагу сейчас очень это "чешется", мягко говоря. Но зерновой коридор работает и будет работать. Соответствующие объемы экспорта и судна заходят в порты Большой Одессы и выходят из наших портов,

– подчеркнул Сергей Братчук.

От своей цели – препятствовать работе зернового коридора – враг не отказался. Напомним, что 17 января оккупанты нанесли удары противокорабельными ракетами "Оникс" по Белгород-Днестровскому в Одесском районе. Их цель – попадание в агропромышленные объекты.

Обратите внимание! Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение береговых ракетных комплексов россиян "Бастион-П" в аннексированном Севастополе. Они являются одними из носителей ракет "Оникс".

"Они попали в открытую местность и разрушили давно не функционирующий коровник. То есть враг все равно пытается что-то делать, однако ничего у него не удается. Надеюсь, и не удастся", – подчеркнул Братчук.

Усовершенствованные системы противовоздушной обороны отпугивают врага. В частности, тактическая авиация врага боится заходить на близкие расстояния в воздушное пространство Украины, прекрасно понимая, что закончиться все может, как с самолетами А-50 и Ил-22.

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