Поэтому оккупанты пытаются препятствовать полноценной работе коридора, однако им это фактически не удается. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, объяснив, что из-за усовершенствованных систем ПВО россияне реже прибегают к атакам.
Советуем также просмотреть "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины
Как работает зерновой коридор
Ранее российские оккупанты применяли авиацию и сбрасывали мины для того, чтобы воспрепятствовать работе зернового коридора. Его полноценное функционирование до сих пор не дает россиянам покоя.
Врагу сейчас очень это "чешется", мягко говоря. Но зерновой коридор работает и будет работать. Соответствующие объемы экспорта и судна заходят в порты Большой Одессы и выходят из наших портов,
– подчеркнул Сергей Братчук.
От своей цели – препятствовать работе зернового коридора – враг не отказался. Напомним, что 17 января оккупанты нанесли удары противокорабельными ракетами "Оникс" по Белгород-Днестровскому в Одесском районе. Их цель – попадание в агропромышленные объекты.
"Они попали в открытую местность и разрушили давно не функционирующий коровник. То есть враг все равно пытается что-то делать, однако ничего у него не удается. Надеюсь, и не удастся", – подчеркнул Братчук.
Усовершенствованные системы противовоздушной обороны отпугивают врага. В частности, тактическая авиация врага боится заходить на близкие расстояния в воздушное пространство Украины, прекрасно понимая, что закончиться все может, как с самолетами А-50 и Ил-22.
Одещину массово обстреляли дронами: что известно
- В ночь на 17 января россияне запустили "Шахеды" по Одесской области. В то же время их главной целью оставалась именно Одесса. 11 дронов-камикадзе удалось уничтожить. Добавим, что в Силах обороны сообщили, что "Шахеды" заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря, большинство из них упали в море. Однако без последствий, к сожалению, не обошлось.
- От обломков пострадал жилой дом, из которого были эвакуированы 130 жителей. По данным местных изданий, в доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Также во дворе полностью сгорели 4 автомобиля, еще 8 были повреждены. Известно также о трех пострадавших, им оперативно оказали помощь.
- Из-за атаки оккупантов в Одесской области зафиксировали повреждение теплосети. Поэтому более 50 домов остались без отопления. Выполнение работ по возобновлению подачи тепла заняло сутки.