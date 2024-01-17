Олег Кипер, глава Одесской ОВА, рассказал, что в результате ночной вражеской атаки зафиксировали повреждение теплосети.
Более полусотни домов без отопления
Кипер сообщил, что по состоянию на 10:39 без отопления осталось 58 домов в городе Одессе.
По его словам, восстановительные работы могут продолжаться сутки.
В результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находится 58 домов в городе Одессе. Срок выполнения восстановительных работ – сутки,
– отметил глава Одесской ОВА.
В КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщили, где приостановлено теплоснабжение в городе .
Так, в результате ночной вражеской атаки на Одессу приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:
- ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;
- Ботанический переулок, 2,2,4,6;
- Проспект Гагарина, 23/4, 23/5;
- ул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
- Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.
Там заявили, что сейчас они ожидают разрешения начать работу по возобновлению теплоснабжения. В КП "Теплоснабжение города Одессы" отметили, что об их ходе будут сообщать дополнительно.
Также стало известно, что из бюджета Одессы было выделено 5 миллионов гривен на 8 домов, что повредило при атаке России в Приморском районе. Все они расположены по проспекту Шевченка. Такое решение было принято на внеочередной сессии горсовета сегодня, 17 января.
Россияне атаковали Одессу: что известно
- В ночь на 17 января враг атаковал Одесскую область "Шахедами". Известно, что 11 дронов-камикадзе удалось сбить. Однако сообщали о значительных повреждениях в результате падения обломков. Так, там более 3 часов работали подразделения ПВО.
- В Силах обороны рассказали, что вражеские дроны-камикадзе заходили на критически низкую высоту из акватории Черного моря. "В Одесской области 11 дронов сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные авто горожан в Приморском районе Одессы", - сообщили военные.
- Известно, что эвакуировали 130 человек.