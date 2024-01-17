Основной удар пришелся на Харьков и Одессу. В результате террора врага есть жертвы и пострадавшие. Известно о многочисленных разрушениях. Больше о последствиях атаки, количестве выпущенных и сбитых целей, рассказывает 24 Канал.

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С вечера и ночью россияне запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.

После предупреждения об угрозе в Одессе раздались несколько громких взрывов. Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли по городу удары дронами-камикадзе.

19 "Шахеды" уничтожены

В командовании Воздушных сил сообщили, что ночью Россия запустила 20 ударных беспилотников "Шахед-136/131". Кроме того, враг нанес удары из района двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Силы ПВО уничтожили 19 дронов.

При этом дроны россияне запустили из района российского Приморско-Ахтарска. Ракеты С-300 – с территории Белгородской области.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 Shahed. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей", – говорится в сообщении.

Последствия атаки

По данным МВД, в результате атаки не менее 20 гражданских пострадали, некоторые – в тяжелом состоянии.

Харьков

оккупанты нанесли 2 ракетных удара вечером 16 января. Предварительно – с "С-300" с территории Белгородской области.

17 человек пострадали. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека, эвакуировали 30 жителей. В результате удара повреждены два десятка многоэтажных домов и автомобилей.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди раненых 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трем из них оказали помощь на месте.

По состоянию на утро 17 января в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина - в крайне тяжелом состоянии, получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

В городе разрушены и повреждены 19 домов, в том числе больница. Также разбито 14 автомобилей

Всего было эвакуировано 30 человек.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Харьков / Фото Общественного

Одесса

В результате атаки ударными дронами пострадали 3 человека. Спасатели эвакуировали 130 человек. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. На месте происшествия развернут мобильный пункт обогрева ГСЧС, привлечены психологи.

В некоторых районах произошли пожары.

"В нескольких локациях произошло возгорание – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. Сил обороны Юга.

Командование также опубликовало фото с места атаки.

Последствия обстрела Одессы / Фото Силы обороны Юга

Всего атаки подверглись 8 населенным пунктам

По данным МВД, российские военные атаковали Херсонщину, Днепропетровщину и Сумщину. В МВД уточнили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Всего в эту ночь зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны.

Враг атаковал мирное население / Фото МВД

Ликвидация последствий продолжается, правоохранители фиксируют террористические удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.