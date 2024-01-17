Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, одна из ракет попала в здание медицинского учреждения, которое на момент взрыва не работало. Оно существенно повреждено. На месте сейчас работают коммунальные службы.

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Сколько пострадавших в Харькове

Как отметила Черненко, были повреждены и другие здания. В частности, россияне попали возле здания одного из коммунальных заведений. Также вражеская ракета повредила фасад офисного сооружения. Всего оккупанты повредили около 20 как жилых, так и коммунальных зданий.

Один из снарядов С-300 попал в проезжую часть. Кроме того, другой снаряд попал прямо в трехэтажное здание. На месте работают экстренные службы и правоохранители, которые изымают обломки ракет. Мы только что общались с людьми, которые ночевали в одном из зданий. Они просто чудом выжили,

– рассказала Черненко.

Одно из поврежденных зданий в Харькове / Скриншот с видео

В результате обстрела в одном из зданий произошел пожар. Также вражеские ракеты повредили около 15 автомобилей местных жителей.

По состоянию на утро 17 января, за предварительными данными, известно о 17 пострадавших в результате обстрела. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Это – женщины 39 и 43 лет. Также 12 человек были госпитализированы.

Обстрелы 16 января: коротко