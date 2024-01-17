На Юге более 3 часов работали подразделения ПВО. Основные усилия агрессор сконцентрировал на удары по Одессе. К сожалению, ранены.

К теме Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру Одессы, есть возгорание

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Пострадали дома, магазины и автомобили

В Силах обороны рассказали, что вражеские дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

В Одесской области 11 дронов сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы,

– отметили военные.

Последствия атаки "Шахедами": смотрите видео

На нескольких локациях произошло возгорание, – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь,

– рассказали в Силах обороны.

Последствия российской атаки на Одессу / Фото Сил обороны Юга

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.

Горели дома, газовая труба, автомобили / Фото ГСЧС

130 человек были эвакуированы. На месте развернули мобильный пункт обогрева. Местным жителям оказывали помощь психологи.

Частично разрушен фасад дома на площади в 100 квадратных метров. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля,

– отметили в ГСЧС.

Обратим внимание, что обнародованные кадры с места ужасают. На улице образовалась огромная воронка.

Последствия ночной атаки / Фото Суспильного

Важно! Еще по одному дрону сбили в Николаевской и Кировоградской областях.

Что известно о пострадавших