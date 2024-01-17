На Півдні понад 3 години працювали підрозділи ППО. Основні зусилля агресор сконцентрував на удари по Одесі. На жаль, є поранені.

До теми Росіяни пошкодили цивільну житлову інфраструктуру Одеси, є загоряння

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.

Пошкоджені будинки, крамниці та автомобілі

️ У Силах оборони розповіли, що ворожі дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

На Одещині 11 дронів збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси,

– зазначили військові.

Наслідки атаки "Шахедами": дивіться відео

На кількох локаціях сталися займання, – горіли квартири й автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу,

– розповіли в Силах оборони.

Наслідки російської атаки на Одесу / Фото Сил оборони Півдня

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 метрів квадратних.

Горіли будинки, газова труба, автомобілі / Фото ДСНС

130 осіб евакуювали. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Місцевим жителям надавали допомогу психологи.

Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки,

– зазначили в ДСНС.

Зауважимо, що оприлюднені кадри з місця жахають. На вулиці утворилася величезна вирва.

Наслідки нічної атаки / Фото Суспільного

Важливо! Ще по одному дрону збили на Миколаївщині та Кіровоградщині.

Що відомо про постраждалих