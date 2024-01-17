На Півдні понад 3 години працювали підрозділи ППО. Основні зусилля агресор сконцентрував на удари по Одесі. На жаль, є поранені.
До теми Росіяни пошкодили цивільну житлову інфраструктуру Одеси, є загоряння
Пошкоджені будинки, крамниці та автомобілі
️ У Силах оборони розповіли, що ворожі дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.
На Одещині 11 дронів збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси,
– зазначили військові.
Наслідки атаки "Шахедами": дивіться відео
На кількох локаціях сталися займання, – горіли квартири й автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.
Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу,
– розповіли в Силах оборони.
Наслідки російської атаки на Одесу / Фото Сил оборони Півдня
У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 метрів квадратних.
Горіли будинки, газова труба, автомобілі / Фото ДСНС
130 осіб евакуювали. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Місцевим жителям надавали допомогу психологи.
Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки,
– зазначили в ДСНС.
Зауважимо, що оприлюднені кадри з місця жахають. На вулиці утворилася величезна вирва.
Наслідки нічної атаки / Фото Суспільного
Що відомо про постраждалих
- Начальник Одеської ОВА повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох.
- Серед постраждалих 62-річний чоловік. У нього осколкові поранення.
- Також зазнали поранення жінка 1955 року народження та дівчина 1995-го. Медики вже надають необхідну допомогу.
- З пошкодженого будинку евакуювали 130 цивільних.