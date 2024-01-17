В ОВА прокоментували наслідки удару "Шахедами" по Одесі. Поки що даних небагато, відомо, що в місті чули щонайменше три вибухи.

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Які наслідки російської атаки дронами по Одесі

Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння,

– написав Олег Кіпер.

За його словами, є постраждалі серед цивільного населення. Наразі дані уточнюють.

О другій ночі місцеві телеграм-канали почали писати, що в Одесі є приліт: у багатоповерхівці вилетіли вікна, горять автівки на подвір'ї і газові труби. У будинку горять квартири.

ДСНС поки що не повідомляли про займання. 24 Канал буде стежити за новинами, поки що пропонуємо вашій увазі матеріал, де ми відстежуємо інформацію про ракетно-дронові атаки.