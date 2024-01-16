Росіяни вже вдарили по Харкову балістикою. Знову поцілили в житлову забудову середмістя, на жаль, постраждало понад десять людей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Що відомо про атаку по Україні увечері 16 січня та вночі 17 січня

00:08, 17 січня Шахед заходить у повітряний простір Кіровоградщини, вектор руху Долинська.

00:01, 17 січня БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини /Кіровоградщини

23:56, 16 січня Загроза для Запоріжжя!

23:54, 16 січня БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини/Кіровоградщини.

23:45, 16 січня Група 1: один БпЛА, Запорізький район. Курс довільний. Група 2: один-два БпЛА, летять із Криворізького району в Баштанський район Миколаївської області. Курс північно-західний.

23:25, 16 січня Моніторингові канали пишуть, що перша група дронів із дво-чотирьох БпЛА летить із Дніпровського району на Запоріжжя. Курс південний. Друга група з одного-двох БпЛА у Бериславському районі Херсонської області. Курс північно-західний.



23:24, 16 січня Ще одна група ворожих БпЛА типу Shahed рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.



22:46, 16 січня Рух групи ударних БпЛА типу Shahed із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.