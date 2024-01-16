Росіяни вже вдарили по Харкову балістикою. Знову поцілили в житлову забудову середмістя, на жаль, постраждало понад десять людей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!
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Що відомо про атаку по Україні увечері 16 січня та вночі 17 січня
Шахед заходить у повітряний простір Кіровоградщини, вектор руху Долинська.
БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області.
Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини /Кіровоградщини
Загроза для Запоріжжя!
БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини/Кіровоградщини.
Група 1: один БпЛА, Запорізький район. Курс довільний.
Група 2: один-два БпЛА, летять із Криворізького району в Баштанський район Миколаївської області. Курс північно-західний.
Моніторингові канали пишуть, що перша група дронів із дво-чотирьох БпЛА летить із Дніпровського району на Запоріжжя. Курс південний.
Друга група з одного-двох БпЛА у Бериславському районі Херсонської області. Курс північно-західний.
Ще одна група ворожих БпЛА типу Shahed рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.
Рух групи ударних БпЛА типу Shahed із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
Сумщина – ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі.