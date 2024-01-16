Поки що доктрину розглянули на засіданні Ради безпеки Білорусі. Ухвалити її можуть уже в квітні 2024 року. Що передбачає цей документ – розкаже 24 Канал.
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Про що мовиться в новій військовій доктрині Білорусі
У рамках реагування на можливі загрози воєнній безпеці нашої країни ми чітко визначили та доводимо погляди Білорусі на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї,
– сказав Хренін.
Там говориться, що Білорусь може "сама протистояти загрозам, якщо виникне міждержавний конфлікт, особливо з сусідніми державами". Внутрішні виклики обіцяють "локалізувати та блокувати".
Загалом доктрина передбачає два типи зовнішніх конфліктів – міждержавні та міжкоаліційні. Білорусь має союзницькі зобов'зання (можливо, ідеться про членство в ОДКБ, адже міністр натякнув на "досвід Казахстану, який пережив спробу держперевороту").
Поки що не ясно, коли саме Білорусь буде використовувати ядерну зброю і які конкретно союзницькі зобов'язання має. Іще слід звернути увагу на те, що доктрина містить і натяки на протидію внутрішній непокорі.
Кумедно, але секретар ради безпеки країни пояснив: російську ядерну зброю в Білорусі розмістили, щоб "стримувати агресію з боку Польщі". Буцімто саме через заяви Польщі – члена НАТО Білорусь була змушена
посилити військову доктрину.
Риторика лукашенківців не змінилася: народи хороші, їхня влада погана
Офіційні білоруські пропагандистські ЗМІ пишуть про те, що в доктрині враховано нові воєнні загрози та нові кардинальні зміни у військово-політичній обстановці. А Білорусь буцімто шукає адекватні відповіді на ці загрози.
Пропагандисти усіляко підкреслюють "миролюбність" білорусів, мовляв, вони розмежовують народи і їхні уряди. Проти народів нічого не мають і "не розглядають їх як ворогів попри дії їхніх урядів".
Що відомо про російську ядерну зброю в Білорусі
- Росіяни справді розмістили там частину тактичної ядерної зброї, але дані про неї суперечливі. Місцем розгортання зброї називають авіабазу "Ліда" у Гродненській області.
- Експерти вважають, що це шантаж з боку Кремля. Адже "Ліда" розташована за 40 кілометрів від кордону з Литвою і приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.