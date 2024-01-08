Владімір Путін свідомо підвищує градус напруги, використовуючи для цього ядерну зброю. Детальніше про загрози та виклики для світу у цьому контексті 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Кремль може превентивно застосувати ядерну зброю

Тактична ядерна зброя з Росії розташована у Гродненській області Білорусі. Це за 40 кілометрів від кордону з Литвою – країною НАТО і приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Журналісти The Wall Street Journal дійшли до висновку, що зброю росіяни розташували там, щоб налякати НАТО. Як результат, аби країни Альянсу припинили підтримувати Україну.

Це виключно шантаж з боку Кремля. Тема ядерної зброї в Білорусі розвивалася задовго до повномасштабного вторгнення. Вже 4 роки від початку курсу на зміни в Конституції Білорусі, які дозволили розміщувати на її території ядерне озброєння,

– наголосив Ігор Чаленко.

При цьому, Росія не просто блефує та намагається налякати світ, а цілком створює умови за яких могла б застосовувати ядерну зброю. Зокрема, превентивно.

"Вони завжди кажуть, що для них ядерна зброя – це крок після завдання удару з боку умовного противника. Водночас у їхніх військових доктринах прописано, що вони самі можуть превентивно застосовувати ядерку у разі екзистенційної загрози російській державності. Але хто мірятиме, хто визначатиме, який крок з боку того ж Альянсу буде екзистенційною загрозою для Росії", – наголосив політолог.

До того ж Владімір Путін уже давно заявляв, що мусить відбутись повернення НАТО до конфігурації 1997 року, щоб Росія почувала себе у більшій безпеці.

Є загроза для багатьох країн

"Все це свідчить про те, що Путін сьогодні підвищує ставки. Але і країни НАТО не мовчать. Так, Польща неодноразово просила Вашингтон розмістити відповідне ядерне озброєння на своїй території як відповідь на дії Кремля у Білорусі", – зауважив Чаленко.

Ядерний обмін

Це концепція політики "ядерного стримання" серед країн-учасниць Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів. На цей час тільки три члени НАТО володіють ядерною зброєю: Сполучені Штати, Велика Британія та Франція, з найбільшим ядерним потенціалом у Сполучених Штатів.

Крім того, НАТО провело низку навчань щодо ядерного стримання. Щороку їх проводять у жовтні, і 2023 року вони справді були масштабними.

Путін надалі підвищуватиме градус, зокрема, у контексті України. Але не лише. Це непогано накладається на плани Кремля щодо майбутньої агресії на одну з країн Альянсу. Зараз розробляється багато сценаріїв, у тому числі пов'язаних з бажанням Росії повернути контроль над Балтійським морем,

– підкреслив політолог.

Ймовірно, Кремль і триматиме курс на подальшу ескалацію. Для цього активно використовуватимуть тему ядерної зброї.

Росія продовжить провокації

Своєю чергою, Захід зараз не вчиняє кроків, які провокують Росію у відповідь. Навпаки, все, що робило НАТО в останні майже 20 років – це виключно відповідь на російську зміну політики.

Однак Альянс посилюється. Зокрема, США підписали угоди зі скандинавськими країнами щодо розміщення там американських сил.

Це свідчить про те, що країни довкола Балтійського моря справді зараз шукають, як стримати Росію. З точки зору ядерної небезпеки, крім Польщі, можливо, й інші країни висловлять бажання, щоб подібне озброєння розміщувалось на їхній території,

– додав Чаленко.

Тим часом Росія й далі провокуватиме НАТО, як це робить впродовж останніх двох років. Випадки з падіннями ракет та дронів на території інших країн, порушення повітряного простору – усе це продовжиться.

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