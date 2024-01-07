Колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус виступив на американському телебаченні. Він наголосив, що підтримка України з боку Конгресу є принципово важливою.

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Чому важливо підтримувати Україну

Петреус дав зрозуміти, що Владімір Путін спрямує свої окупаційні війська до інших європейських держав, якщо вважатиме повномасштабне вторгнення Росії в Україну успішним.

Якщо Путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії,

– попередив він.

За його словами, у Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні. Наразі залишається під питанням, коли саме Вашингтон виділить цю допомогу.

Колишній глава ЦРУ зазначив, що на допомогу для України потрібно виділити багато мільярдів доларів. Однак такі витрати абсолютно необхідні. Адже вони не дозволять Путіну перемогти в Україні та перенести війну далі до Європи.

Україна потребує західної підтримки