Бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус выступил на американском телевидении. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Конгресса принципиально важна.
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Почему важно поддерживать Украину
Петреус дал понять, что Владимир Путин направит свои оккупационные войска в другие европейские государства, если сочтет полномасштабное вторжение России в Украину успешным.
Если Путин сочтет, что достиг существенных для него результатов в Украине, он не остановится. Следующей в его прицеле будет Молдова, или, возможно, одна из стран Балтии,
– предупредил он.
По его словам, в Конгрессе США есть сильный двухпартийный консенсус насчет выделения помощи Украине. Пока остается под вопросом, когда именно Вашингтон выделит эту помощь.
Бывший глава ЦРУ отметил, что на помощь для Украины нужно выделить многие миллиарды долларов. Однако такие расходы совершенно необходимы. Ведь они не позволят Путину победить в Украине и перенести войну дальше в Европу.
Украина нуждается в западной поддержке
- Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер недавно призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он считает это оружие "единственным шансом" для нашего государства. По его словам, в случае победы России настоящие проблемы с безопасностью будут ждать Евросоюз.
- Как сообщалось ранее, бывший командующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав призвал западных партнеров передать нашей стране больше систем ПВО. Также он призвал передать Украине больше датчиков, радаров и систем управления.
- Напомним, бывший командующий Сухопутными силами США Бен Ходжес заявил, что Украине нужно больше американских, немецких и британских средств, таких как ATACAMS или Taurus. Это оружие позволит оттеснить российских оккупантов.