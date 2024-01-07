В ответе на вопрос о потребностях украинского ПВО генерал Бридлав констатировал, что Украина использует предоставленные Западом системы с умом, но для защиты всей территории страны требуется гораздо больше установок. Он отметил важность датчиков, радаров и систем управления, которые сделают оборону более устойчивой.

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Украина нуждается в большем количестве ПВО

Как отметил Бридлав, предоставленные Украине системы ПВО со стороны Запада эффективные, но их количество недостаточно для охвата всей территории нашего государства. Он призвал к увеличению поставок не только оружия, но и датчиков, радаров и систем управления.

Мы недостаточно дали Украине. Мы должны дать украинцам больше возможностей... Скажем, F-16 более эффективны, когда подключены к сенсорам и сети управления, которые позволяют им определить, откуда летит ракета,

– сказал Бридлав.

В то же время генерал подчеркнул: Украина уже делает хорошую работу с ограниченным количеством имеющихся у нее способностей.

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