Об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что сам факт того, как оккупанты пытаются все скрыть, является доказательством успешной работы ВСУ. 24 Канал.

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Аэродром – объект сосредоточения сил врага

Гуменюк добавила, что аэродром в Саках – это значимый военный объект. Сейчас оккупанты тщательно пытаются скрыть последствия работы украинских защитников по объекту командного направления.

В ОК "Юг" добавили, что аэродром – это также пункт сосредоточения сил врага, распределения сил и координации движения. Кроме того, на территории аэропорта также предполагалось сохранение боеприпасов.

Все, что было направлено на уничтожение потенциала врага, оно и отработало. Поэтому будем надеяться, что доразведанные данные будут максимально объемными,

– добавила Гуменюк.

В ISW проанализировали удары по объектам в Крыму

Украинские защитники 4 и 6 января успешно поразили ряд важных объектов оккупантов – воинскую часть, командный пункт, аэродром и т.д. В Институте изучения войны отметили, что сообщения от ВСУ и российских так называемых "военкоров" подтверждают, что украинские ракеты и беспилотники успешно обходят системы ПВО, которые оккупанты сосредоточили на полуострове.

Эти сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели. Связанный с Кремлем известный российский военный блоггер сообщил, что Силы обороны наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом,

– говорится в отчете.

Вместе с тем, в ISW подчеркнули, что пока не берутся оценивать цель текущей кампании украинских военных. Аналитики в отчете добавили, что летом 20233 Силы обороны также наносили удары по российской военной инфраструктуре на оккупированном полуострове. В результате Силам обороны удалось несколько ослабить возможности оккупантов в Крыму.