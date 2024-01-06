Воздушные силы Украины продолжают выполнять методическую работу по уничтожению системы управления врагов во временно оккупированном Крыму.

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Успешные операции ВСУ в Крыму

В последние несколько дней Воздушные силы ВСУ совершили ряд атак по враждебным объектам в пока оккупированном Крыму. Все они увенчались успехом для украинской стороны.

После ряда ударов вблизи Севастополя и Евпатории 4 января, в ночь с 5 на 6 января была осуществлена еще одна результативная атака по аэродрому в Саки.

Этот удар успешно поразил командный пункт на аэродроме. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Этот аэродром важен для армии противника.

Собственно он является местом базирования 43 отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота России.

Это защищенный командный пункт, который находится на севере аэродрома и углублен под землю. Но в случае применения крылатых ракет Storm Shadow/SCALP это не проблема, потому что эти ракеты как раз и создавались для поражения подобных высокозащищенных целей.

– отметили в издании.

Так как есть тандемная боевая часть, сначала кумулятивный заряд образует отверстие в препятствии, а уже в него влетает осколочно-фугасная боевая часть.

По данным издания, этот удар уже тенденция методического выноса командных пунктов и системы управления захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Удары по враждебным целям

Так, 4 января под Евпаторией был поражен 222 узел связи противовоздушной обороны Черноморского флота России и позиции радиолокационных станций. Следует отметить, что в районе этого города базируется 3-й радиотехнический полк и 12-й ракетный зенитный полк.

В тот же день ВСУ нанесли удар по еще одной враждебной цели. Так, Силы обороны попали по враждебному военному объекту вблизи Севастополя. Как отметили в издании, за неподтвержденной информацией идет речь о пункте связи в Юхариной балке.

Также сообщили и о поражении складов с боеприпасами вблизи оккупированного поселка Первомайское.

Как итог, большинство ударов пришлось именно по враждебной системе управления.

Поврежденные объекты не впервые были целью для украинских сил обороны

Заметим, что указанные выше объекты не в первый раз стают целями ударов.

Так, пораженный 6 января аэродром в Саках уже являлся целью для нескольких ударов раньше. Собственно, речь идет о том, что он был целью одного из первых дальнобойных ударов Украины в августе 2022 года, который привел к огромным потерям противника.

Что касается враждебных объектов ПВО вблизи Евпатории, то они стали объектом результативного удара Украины в сентябре 2023 года. В тот же месяц Силы обороны нанесли удар и по командному пункту в поселке Верхнесадово.

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