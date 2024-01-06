Повітряні сили України продовжують виконувати методичну роботу зі знищення системи управління ворогів у тимчасово окупованому Криму.

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Успішні операції ЗСУ в Криму

Протягом останніх декількох днів Повітряні сили ЗСУ здійснили низку атак по ворожих об'єктах у поки окупованому Криму. Всі вони увінчалися успіхом для української сторони.

Після низки ударів поблизу Севастополя та Євпаторії 4 січня, у ніч з 5 на 6 січня була здійснена ще одна результативна атака по аеродрому у Саки.

Цей удар успішно уразив командний пункт на аеродромі. Про це сповістив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Цей аеродром є важливим для армії противника.

Власне, він є місцем базування 43 окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Це захищений командний пункт, який знаходиться на півночі аеродрому й заглиблений під землю. Але у випадку застосування крилатих ракет Storm Shadow/SCALP це не є проблемою, бо ці ракети якраз й створювались для ураження подібних високозахищених цілей,

– зазначили у виданні.

Через те, що є тандемна бойова частина, спершу кумулятивний заряд утворює отвір у перешкоді, а вже в нього влітає осколково-фугасна бойова частина.

За даними видання, цей удар вже є тенденцією методичного виносу командних пунктів та системи управління загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Удари по ворожих цілях

Так, 4 січня під Євпаторією був уражений 222-й вузол зв'язку протиповітряної оборони Чорноморського флоту Росії та позиції радіолокаційних станцій. Варто зауважити, що у районі цього міста базується 3-й радіотехнічний полк та 12-й зенітний ракетний полк.

У той самий день ЗСУ завдали удару по ще одній ворожій цілі. Так, Сили оборони влучили по ворожому військовому об'єкту поблизу Севастополя. Як зазначили у виданні, за непідтвердженою інформацією йдеться про пункт зв'язку в Юхариній балці.

Також, повідомили і про ураження складів з боєприпасами поблизу окупованого селища Первомайське.

Як підсумок, більшість ударів прийшлась саме по ворожій системі управління.

Ушкоджені об'єкти не вперше були ціллю для українських Сил оборони

Зауважимо, що вказані вище об'єкти не вперше стають цілями ударів.

Так, уражений 6 січня аеродром у Саках вже був ціллю для декількох ударів раніше. Власне, йдеться про те, що він був ціллю для одного з перших далекобійних ударів України загалом у серпні 2022 року, який призвів до величезних втрат противника.

Що ж стосується ворожих об'єктів ППО поблизу Євпаторії, то вони стали об'єктом результативного удару України у вересні 2023 року. Того ж місяця Сили оборони завдали удару і по командному пункту у селищі Верхньосадове.

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