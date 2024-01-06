Українським пілотам вдалося знищити командний пункт окупаційних військ. Де розміщений російський військовий аеродром – показує 24 Канал.

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Атака на аеродром у Саках

Вночі 6 січня Повітряні сили завдали ракетного удару по аеродрому у Саках. Відомо, що внаслідок прильоту було знищено командний пункт окупаційних військ. Російське міноборони ж, вже класично, заявило, що збило 4 ракети.

Росіяни розмістили свої винищувачі на аеродромі у Саках / Фото "Атеш"

В окупованих Саках базується 43-й винищувальний авіаційний полк. Він є основою авіаційного угруповання, яке підтримує російські війська на Півдні України. Там розміщуються російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Де розташовані Саки, куди прилетіло вночі: дивіться на карті

Агенти "Атеш" регулярно розвідували ситуацію на цьому військовому аеродромі та повідомляли про обстановку Збройним Силам.

Окрім літаків на аеродромі розміщені й інші об'єкти, які мають бути знищені / Фото "Атеш"

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