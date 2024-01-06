Українським пілотам вдалося знищити командний пункт окупаційних військ. Де розміщений російський військовий аеродром – показує 24 Канал.
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Атака на аеродром у Саках
Вночі 6 січня Повітряні сили завдали ракетного удару по аеродрому у Саках. Відомо, що внаслідок прильоту було знищено командний пункт окупаційних військ. Російське міноборони ж, вже класично, заявило, що збило 4 ракети.
Росіяни розмістили свої винищувачі на аеродромі у Саках / Фото "Атеш"
В окупованих Саках базується 43-й винищувальний авіаційний полк. Він є основою авіаційного угруповання, яке підтримує російські війська на Півдні України. Там розміщуються російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.
Де розташовані Саки, куди прилетіло вночі: дивіться на карті
Агенти "Атеш" регулярно розвідували ситуацію на цьому військовому аеродромі та повідомляли про обстановку Збройним Силам.
Окрім літаків на аеродромі розміщені й інші об'єкти, які мають бути знищені / Фото "Атеш"
Вибухи у Криму – регулярність
- Українські захисники 4 січня уразили командний пункт росіян поблизу тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Ймовірно, там було кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської армії. Також поряд з військовою частиною розташовані російські ППО. Окрім цього, було знищено склад боєприпасів.
- Того ж дня Повітряним силам тоді вдалося уразили російські радіолокаційні станції у Євпаторії. Це було зроблено Силами оборони завдяки агентам "Атеш", які довгий час стежили за об'єктом.
- Крім того, Наталія Гуменюк підкреслила, що внаслідок роботи ЗСУ протиповітряна оборона Криму знову має діркові позначення. Тому окупантам доведеться знову проводити ремонт їхньої мережі.