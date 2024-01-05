Тепер навіть ймовірність найменшої загрози змушує росіян вдаватися до серйозних заходів безпеки. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, як гарячково окупанти намагаються протидіяти Силам оборони України у Криму.

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Росіяни панічно намагаються захиститися

З 2 на 3 січня та 4 січня по Криму завдали відчутних ударів. Філігранну роботу виконали зокрема Повітряні сили ЗСУ. Удари українських військових були направлені на логістику, військової інфраструктури та систему протиповітряної оборони півострова.

У 2024 році Крим стає таким собі центром тяжіння в ході російсько-української війни. Це свідчить про те, що звільнення Криму та активні військові дії навколо Криму стануть головною метою для ЗСУ,

– зазначив Рефат Чубаров.

Зауважимо, що під час атак окупаційна влада перекривала рух на Кримському мосту, а також запускала димову завісу.

"Після того, як сталося два підриви на Керченському мосту (8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року), вони за будь-якої, навіть дрібної загрози, одразу вживають заходів. Міст та інші об'єкти на сході Криму беруть під особливий захист", – зазначив Чубаров.

Мовиться про об'єкти, які розміщені у Феодосії, зокрема Феодосійський порт, де нещодавно знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Щойно окупанти фіксують загрозу з повітря, вмикають повітряну тривогу та використовують задимлення для "прикриття" згаданих об'єктів.

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