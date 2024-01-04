Приблизно 16:00 у Криму почали лунати сильні вибухи. Місцеві жителі чули вибухи у Севастополі та Євпаторії, а також у Балаклаві.

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Що відомо про вибухи у Севастополі

Місцеві ЗМІ заявили, що у Севастополі чули близько 10 вибухів. Разом з ними, у місті лунали ракетні пуски. Скоріше з все, це робота російської ППО.

Гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що було "збито кілька повітряних цілей". Він також запевнив, що дим біля Північної бухти – це нібито засоби маскування.

Він також намагається переконати, що їдкий запах від диму нібито абсолютно безпечний.

Якщо побачите дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним,

– заявив він.

Однак цікаво, що дим, який видніється в окупованому місті, зовсім не схожий на "засіб маскування".



Дим у Севастополі / Кримський вітер

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що було як мінімум 2 прильоти в районі бухти. Якраз неподалік там працювала російська ПеВеО.



Прильоти у бухті / "Кримський вітер"

Також місцеві жителі повідомляють, що після вибухів щось горить в районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою. Зокрема, у Балаклаві також чули вибухи.