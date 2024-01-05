Успішно свою роботу виконали наші військові 13 вересня 2023 року. Тоді вдалося пошкодити великий десантний корабель "Мінськ", а також підводний човен "Ростов-на-Дону", який був ракетоносієм "Калібрів". Ютуб-канал AiTELLY виклав у мережу відео, на якому змоделювали роботу наших пілотів.

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Три ракети прорвали російську ППО

Вони з літаків-бомбардувальників Су-24 запустили 10 ракет, з яких ППО збили 7. Решта три змогли досягти своїх законних цілей – суден російських загарбників.

Як Україна уразила російські судна 13 вересня: відео моделювання атаки

Відомо, що ці судна стояли на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе. Там після прильотів спалахнула потужна пожежа. Як пише один з моніторингових каналів, ці два судна, ймовірно, виведені з ладу безповоротно.

Обидва судна, які розміщувались тут на ремонті, відновленню не підлягають. Крім того, на Севморзаводі пошкоджено ще два судна, їх відновити, можливо, вдасться,

– написали у групі "Інформаційний спротив".

У Росії серйозні проблеми з флотом

Так, американський оглядач, аналітик із питань оборони та національної безпеки Гаррісон Касс прокоментував питання російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Його росіяни відправили на ремонт ще у 2015 році. Відповідне судно понад 7 років не плавало. Відтак, виникає питання, чи використає його ворог коли-небудь.

Оскільки авіаносці складні і надзвичайно дорогі – як у виробництві, так і в обслуговуванні. Відповідно, лише заможні країни, які мають запасні ресурси, можуть покрити витрати на розробку та розміщення авіаносця,

– зазначає автор.

Звернімо увагу, що у США 11 авіаносців, а Китай працює над тим, щоб розширити свій флот. Країна планує спустити на воду свій третій авіаносець. В Індії та Італії на балансі по два авіаносці, а у Великої Британії їх теж два, але вона вивела з експлуатації 41 судно відповідного класу.

Зауважимо, що "Адмірал Кузнєцов" – копія американського авіаносця "Німіц" або "Форд". За словами оглядача, це застаріле судно, яке курсує на мазуті. Він здатний працювати лише 45 днів поспіль без дозаправки.