Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що Росія може бути обережною у використанні "Калібрів" через логістичні проблеми її флоту.

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Чому Росія не використовує "Калібри"

Запас ракет "Калібр" у агресора цілком дозволяв би йому використати їх в останній масованій ракетній атаці на Україну. Однак, з певних причин цього не сталося.

"На мою думку, росіян (від використання "Калібрів" – 24 Канал) зупиняє порушення логістики в Чорному морі. (Адже росіянам потрібно – 24 Канал) відстрілятись і споряджати "Калібрами" (військові кораблі – 24 Канал) в Севастополі, а це надзвичайно тривожно й надзвичайно небезпечно. Ми знаємо, що вогневі засоби, які є на озброєнні українського війська, здатні досягати будь-якої локації на території тимчасово окупованого Криму", – зазначив Братчук.

Імовірно, вихід російських кораблів у Чорне море був спрямований на демонстрацію "сили" й намагання показати, що чорноморський флот Росії досі здатен загрожувати усій Україні. Щоправда, українська ППО за 2023 рік достатньо зміцнилася й збільшила свої спроможності в перехопленні крилатих ракет.

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