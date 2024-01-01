Об этом 24 Канал у рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что Россия может быть осторожна в использовании "Калибров" из-за логистических проблем ее флота.
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Почему Россия не использует "Калибры"
Запас ракет "Калибр" у агрессора полностью позволял бы ему использовать их в последней массированной ракетной атаке на Украину 29 декабря. Однако по определенным причинам этого не произошло.
"По моему мнению, россиян (от использования "Калибров" – 24 Канал) останавливает нарушение логистики в Черном море. (Ведь россиянам нужно – 24 Канал) отстреляться и снарядить "Калибрами" (военные корабли – 24 Канал) в Севастополе, а это чрезвычайно тревожно и опасно. Мы знаем, что огневые средства, которые есть на вооружении украинского войска, способны достигать любой локации на территории временно оккупированного Крыма", – отметил Братчук.
Вероятно, выход российских кораблей в Черное море был направлен на "демонстрацию силы" и попытку показать, что черноморский флот России до сих пор способен угрожать всей Украине. Правда, украинское ПВО за 2023 год достаточно укрепилось и увеличило свои способности в перехвате крылатых ракет.
Что известно о ракетных обстрелах России
- В конце года Воздушные Силы подвели итоги противодействия ракетным угрозам агрессора в 2022 и 2023 годах. В них отмечено, что за время войны были сбиты 85% воздушных целей врага, в том числе более 3 тысяч "Шахедов", почти 400 "Калибров" и 15 "Кинжалов".
- По состоянию на начало ноября 2023 г. Россия имела около 870 ракет, среди которых "Калибров" было около 165. При этом в месяц ВПК агрессора в совокупности способен производить только 115 высокоточных ракет.
- Соответственно, во время последнего массированного обстрела Украины, когда было сбито 87 вражеских ракет, Россия использовала почти месячный запас своих дальнобойных средств поражения, потратив при этом более миллиарда долларов. Никаких военных успехов такие действия оккупантам не принесли, тогда как из-за них погибли десятки гражданских украинцев.