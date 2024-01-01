Об этом 24 Канал у рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что Россия может быть осторожна в использовании "Калибров" из-за логистических проблем ее флота.

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Почему Россия не использует "Калибры"

Запас ракет "Калибр" у агрессора полностью позволял бы ему использовать их в последней массированной ракетной атаке на Украину 29 декабря. Однако по определенным причинам этого не произошло.

"По моему мнению, россиян (от использования "Калибров" – 24 Канал) останавливает нарушение логистики в Черном море. (Ведь россиянам нужно – 24 Канал) отстреляться и снарядить "Калибрами" (военные корабли – 24 Канал) в Севастополе, а это чрезвычайно тревожно и опасно. Мы знаем, что огневые средства, которые есть на вооружении украинского войска, способны достигать любой локации на территории временно оккупированного Крыма", – отметил Братчук.

Вероятно, выход российских кораблей в Черное море был направлен на "демонстрацию силы" и попытку показать, что черноморский флот России до сих пор способен угрожать всей Украине. Правда, украинское ПВО за 2023 год достаточно укрепилось и увеличило свои способности в перехвате крылатых ракет.

Что известно о ракетных обстрелах России