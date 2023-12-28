Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что со времен Второй мировой войны флот любой страны не нес таких потерь. Но это понятно, ведь с тех пор никто не имел большой войны против страны с развитым флотом.

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Как Россия использует большие десантные корабли

Как отметил Катков, Украина уничтожила корабли из Черноморского флота. Но не только из него. В преддверии полномасштабной войны оккупанты завели некоторые корабли из Балтийского и Северного флота в Черное море.

То, что Украина проредила ряды Черноморского и других флотов, – это факт. Теперь удалось уничтожить третий большой десантный корабль. Сейчас оккупанты используют их не для десантных операций. Хотя они планировали совершить морской десант в начале полномасштабной войны в Одессе. Этого не вышло. Сейчас они используют их как транспортное средство,

– сказал Катков.

Уничтожение таких кораблей влияет на логистику оккупантов. Известно, что пропускная способность Крымского моста снизилась после нескольких попаданий. Там даже ввели ограничения по грузоподъемности гражданского автотранспорта на уровне до 1,5 тонны. Очевидно, что подобные ограничения действуют и на железнодорожное полотно.

Уже третий корабль уничтожен. Общее количество БДК России в Черном и Азовском морях сейчас составляет до 10 единиц. В боеспособном состоянии – не более 7,

– сказал Катков.

Уничтожение "Новочеркасска": коротко