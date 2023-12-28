Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що з часів Другої світової війни флот будь-якої країни не зазнавав таких втрат. Але це зрозуміло, адже з того часу ніхто не мав великої війни проти країни із розвинутим флотом.

До теми "Новочеркаськ" добили: все про знищення ворожого корабля у Феодосії

Як Росія використовує великі десантні кораблі

Як наголосив Катков, Україна знищила кораблі з Чорноморського флоту. Але не тільки з нього. Напередодні повномасштабної війни окупанти завели деякі кораблі з Балтійського та Північного флоту до Чорного моря.

Те, що Україна прорідила ряди Чорноморського та інших флотів – це факт. Тепер вдалося знищити третій великий десантний корабель. Зараз окупанти використовують їх не для десантних операцій. Хоча вони планували здійснити морський десант на початку повномасштабної війни в Одесі. Цього не сталося. Зараз вони використовують їх як транспортний засіб,

– сказав Катков.

Знищення таких кораблі впливає на логістику окупантів. Відомо, що пропускна спроможність Кримського моста зменшилася після кількох уражень. Там навіть ввели обмеження щодо вантажності цивільного автотранспорту на рівні до 1,5 тонни. Очевидно, що схожі обмеження діють і на залізничне полотно.

Вже третій такий корабель знищений. Загальна кількість ВДК Росії у Чорному та Азовському морях зараз становить до 10 одиниць. В боєздатному стані – не більше 7,

– сказав Катков.

Знищення "Новочеркаська": коротко