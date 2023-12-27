Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Зауважимо, що вороже Міноборони визнало удар по "Новочеркаську", щоправда, заявляло, що ВДК нібито лише "пошкоджено". Однак, кадри з місця подій підтверджують знищення корабля.
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Що відомо про втрати ворога
Так, за даними росЗМІ, 33 моряки вважаються зниклими безвісти в результаті атаки на "Новочеркаськ". Ще 23 особи поранені, а одна – загинула.
Раніше ворожі телеграм-канали писали, що в момент атаки на ВДК перебували 77 моряків.
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Коротко про знищення "Новочеркаська"
- Вночі 26 грудня авіація Повітряних сил атакувала в окупованій Феодосії великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії.
- По "Новочеркаську" вдарили крилатими ракетами.
- Командувач Повітряних сил зауважив, що "Новочеркаськ" прямує вслід за крейсером "Москва".
- До речі, під воду, ймовірно, пішов ще один корабель. Зокрема, "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель, що базувався в цьому порту щонайменше з 2007 року. Ураження судна підтверджують супутникові знімки.