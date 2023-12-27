Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Зауважимо, що вороже Міноборони визнало удар по "Новочеркаську", щоправда, заявляло, що ВДК нібито лише "пошкоджено". Однак, кадри з місця подій підтверджують знищення корабля.

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Що відомо про втрати ворога

Так, за даними росЗМІ, 33 моряки вважаються зниклими безвісти в результаті атаки на "Новочеркаськ". Ще 23 особи поранені, а одна – загинула.

Раніше ворожі телеграм-канали писали, що в момент атаки на ВДК перебували 77 моряків.

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Коротко про знищення "Новочеркаська"