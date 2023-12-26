У вівторок вранці, 26 грудня, у Повітряних силах підтвердили ураження корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту Росії в районі Феодосії. Водночас ЗМІ публікують супутникові знімки, на яких видно пошкодження "УТС-150".

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Ураження флоту Росії в Криму

Зазначимо, що "УТС-150" – навчально-тренувальний корабель окупантів. Він базувався в цьому порту Криму щонайменше з 2007 року. Ураження судна підтверджують кадри, які зафіксував супутник сервісу Planet Labs.

Корабель росіян "УТС-150" був уражений / Знімки опубліковані виданням "Радіо Свобода"

Водночас на світлинах можна побачити й впевнитись, що внаслідок удару корабель "Новочеркаськ" частково пішов під воду. Це судно було здатне перевозити військову техніку, зокрема навіть танки.

Створювали ВДК у Польщі, Росія взяла його не озброєння ще в далекому 1987 році. У 1998 році "Новочеркаськ" ввели до складу сил 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії.

Зверніть увагу! За інформацією з відкритих джерел, станом на 2022 рік великий десантний корабель "Новочеркаськ" входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту.

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