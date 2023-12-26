Во вторник утром, 26 декабря, в Воздушных силах подтвердили поражение корабля "Новочеркасск" Черноморского флота России в районе Феодосии. В то же время, СМИ публикуют спутниковые снимки, на которых видны повреждения "УТС-150".

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Поражение флота России в Крыму

Отметим, что "УТС-150" – учебно-тренировочный корабль оккупантов. Он базировался в этом порту Крыма, по меньшей мере, с 2007 года. Поражение судна подтверждают кадры, зафиксированные спутником сервиса Planet Labs.

Корабль россиян "УТС-150" был поражен / Снимки опубликованы изданием "Радио Свобода"

В то же время на фотографиях можно увидеть и убедиться, что в результате удара корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду. Это судно было способное перевозить военную технику, в том числе даже танки.

Создавали БДК в Польше, Россия взяла его на вооружение еще в далеком 1987 году. В 1998 году "Новочеркасск" был введен в состав сил 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России.

Обратите внимание! По информации из открытых источников, по состоянию на 2022 год большой десантный корабль "Новочеркасск" входил в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота.

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