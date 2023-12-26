Собственно, в ночь на 26 декабря в районе Феодосии, где базировался этот фрегат Черноморского флота врага, было громко. Со ссылкой на российские медиа 24 Канал пишет об оккупантах, которые могли находиться на этом судне в "судьбоносный" для них момент.

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Кто был на борту десантника

Общий экипаж десантника насчитывал, вероятно, 98 человек. На борту, когда корабль находился под ракетным ударом, находились моряки, среди них – по меньшей мере два офицера:

офицер ВМФ Евгений Ивашев;

командир судна Николай Степаненко.

Пропагандисты ссылаются на родственников военных, а также уверяют, цитируя, командира БДК "Новочекарск", что якобы никто не пострадал.



Кто был на БДК "Новочеркасск" во время ракетного удара / Фото с росСМИ

Обратите внимание! На фото у Ивашева погоны капитан-лейтенанта. Его жена в комментарии журналистам сказала, что муж: "Относительно нормально". В то же время супруга Степаненко на момент звонка от СМИ "еще не общалась с мужем".

Как ни странно, в Кремле подтвердили поражение десантника. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов даже писал об одном погибшем и четырех пострадавших в результате этой атаки.

Вражеские информационные ресурсы оправдывают гауляйтера, отмечая, что эти цифры относятся "исключительно к гражданским", поскольку военные потери, очевидно, нельзя публиковать.

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