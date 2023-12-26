Как пишут пропагандистские СМИ, Николаю Олещуку, которого в России объявили в федеральный розыск, грозит 20 лет заключения, информирует 24 Канал.
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Командующий Воздушными силами отреагировал на объявление в розыск россиянами
Николай Олещук в комментарии журналистам УП выразил свое мнение относительно того, что Россия объявила его в розыск. По его словам, это лишь говорит о мощной работе наших военных.
Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста – это лишь подтверждение того, что делаю все правильно,
– сказал генерал.
Он также отметил, что подобные действия со стороны российских захватчиков также подтверждают эффективность боевой работы Воздушных Сил нашего государства.
Государство-террорист объявило в розыск Олещука
По данным российских СМИ, Олещук разыскивается по статье 205 УК России, а именно "террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, или наступление других тяжких последствий".
В России объявили в розыск Николая Олещука / Фото телеграмм-пользователя SHOT
Оккупанты обвиняют Олещука совместно с другими представителями военного руководства Украины в том, что они совершили в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 более 100 ударов с воздуха с применением БпЛА самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Ростовской, Белгородской, других регионов России. Также, пропагандисты упоминают и о Крыме и городе Севастополе.
Россия объявляет в розыск украинцев: последние новости
- Вчера, 25 декабря, в очередной раз Басманный суд Москвы "арестовал" в заочной форме главного разведчика Украины Кирилла Буданова. Разведчика обвинили по двум надуманным "эпизодам": теракт группой лиц со значительными убытками и еще один теракт, также группой лиц.
- В апреле 2023 года его тоже "заочно арестовал", но на этот раз Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.
- Еще в мае 2023 года в России объявили в розыск трех украинских командующих. Пропагандистские медиа писали, что минстерство внутренних дел России объявило в розыск Игоря Колесникова, Андрея Грищенко и Александра Локоту.