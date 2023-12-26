Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Миколі Олещуку, якого у Росії оголосили у федеральний розшук, загрожує 20 років ув'язнення, інформує 24 Канал.

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Держава-терористка оголосила в розшук Олещука

За даними російських ЗМІ, Олещук розшукується за статтею 205 КК Росії, а саме "терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди, або настання інших тяжких наслідків".

У Росії оголосили в розшук Миколу Олещука / Фото телеграм-користувача SHOT

Цікаво! Інформація про розшук була оприлюднена відразу після удару ЗСУ по тимчасово окупованому Криму та знищення ВДК "Новочеркаськ".

Окупанти звинувачують Олещука спільно з іншими представниками військового керівництва України у тому, що вони здійснили у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року понад 100 ударів з повітря із застосуванням БпЛА літакового типу по територіях Москви та Московської області, Ростовської, Білгородської, інших регіонів Росії. Також, пропагандисти згадують і про Крим та місто Севастополь.

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