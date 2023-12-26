Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Миколі Олещуку, якого у Росії оголосили у федеральний розшук, загрожує 20 років ув'язнення, інформує 24 Канал.
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Держава-терористка оголосила в розшук Олещука
За даними російських ЗМІ, Олещук розшукується за статтею 205 КК Росії, а саме "терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди, або настання інших тяжких наслідків".
У Росії оголосили в розшук Миколу Олещука / Фото телеграм-користувача SHOT
Окупанти звинувачують Олещука спільно з іншими представниками військового керівництва України у тому, що вони здійснили у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року понад 100 ударів з повітря із застосуванням БпЛА літакового типу по територіях Москви та Московської області, Ростовської, Білгородської, інших регіонів Росії. Також, пропагандисти згадують і про Крим та місто Севастополь.
Росія оголошує в розшук українців: останні новини
- Вчора, 25 грудня, вкотре Басманний суд Москви "заарештував" в заочній формі головного розвідника України Кирила Буданова. Розвідника звинуватили за двома надуманими "епізодами": теракт групою осіб зі значними збитками та ще один теракт, також групою осіб.
- У квітні 2023 року його теж "заочно заарештував", але на цей раз Лефортівський суд, у справі про вибух на Кримському мосту.
- Ще в травні 2023 у Росії оголосили в розшук трьох українських командувачів. Пропагандистські медіа писали, що мінстерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Ігоря Колесникова, Андрія Грищенка та Олександра Локоту.