Пропагандистские медиа пишут, что МВД России объявило в розыск Игоря Колесникова, Андрея Грищенко и Александра Локоту, информирует 24 Канал. Обвинение украинским генералам выдвинул следственный комитет России.
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В чем "обвиняют" украинских генералов
В частности, троим военачальникам Украины предъявлены обвинения в якобы гибели более 500 и ранении почти тысячи мирных жителей Донбасса.
Известно, что трое украинских командиров занимают высшие должности в оперативном командовании ВСУ.
В частности, Колесников и Локота являются заместителями главы Генштаба ВСУ Сергея Шапталы, а Грищенко – заместитель командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Почему Россия разыскивает Залужного и других командиров
- Следует напомнить, что накануне российские власти объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что соответствующие действия России являются одним из приемов информационной войны.
- Она отметила, что этот прием призван нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять их преступные действия с нашими оборонными, а также оказывать психологическое давление и деморализацию на наших военных.
- Однако уже сейчас можно предположить, что приём россиян провалился. По меньшей мере, украинцы уже насмехаются, что Залужный сам придет к россиянам, намекая на ожидаемое контрнаступление Украины.
- Подобного мнения придерживается советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что Залужный и Сырский придут к россиянам, которые объявили их в розыск, и зададут несколько вопросов.
- Добавим, что 21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В России Буданова обвиняют в "теракте" на Крымском мосту. Буданов, комментируя заочный арест, сказал, что ему приятно.