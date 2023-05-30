Россия по-прежнему открывала уголовные производства против украинских командующих и комбригов. Объявление в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского - один из приемов информационной войны.
Миссия невыполнима: в Минобороны отреагировали на "розыск" Залужного и Сырского
В Минобороны Украины заявили, что Россия пытается нивелировать статус Украины и давить психологически. Такой "розыск" командования ВСУ направлен на деморализацию украинских военных