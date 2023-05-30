Росія і раніше відкривала кримінальні провадження проти українських командувачів і комбригів. Оголошення в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського – один з прийомів інформаційної війни.

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В Міноборони назвали 2 причини "розшуку"

Заступниця міністра оборони заявила, що оголошення у "розшук" українського командування – "місія нездійсненна". Маляр нагадала, що ворог і у 2014 – 2015 робив подібні кроки й звинувачував ЗСУ у буцімто вчиненні злочинів під час ведення бойових дій. Проте в Міноборони наголосили, що прийом "розшуку" має 2 причини:

нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;

психологічний тиск та деморалізація наших військових.

Втім, "місія нездійсненна". Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймається як обтяжуюча обставина,

– заявила Маляр.